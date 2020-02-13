Международный день презерватива отмечается 13 февраля. Дата возникла в 2007 году накануне Дня святого Валентина как очередное напоминание о безопасности сексуального поведения.

По этому случаю экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун развеяла мифы об этом виде контрацепции, а также рассказала, как правильно им пользоваться.

Супрун отметила, что презервативы имеют срок годности, который значительно влияет на его качество. Кроме того, лучшей защита не станет, если мужчина сразу два натянет.

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Также стоит помнить, что презервативом нужно пользоваться во время всех видов секса, а не только во время вагинального.

Если кто-то не знал, то презерватив вещь одноразовая.

Нельзя носить их в кошельке, карманах и сумке без картонной коробки, ведь мятый презерватив менее качественный в использовании. Нельзя открывать упаковку ножницами, ногтями или зубами.

Кроме того, мужчине следует правильно выбирать размер, а покупать исключительно в аптеке.

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