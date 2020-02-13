Секс в душе может прекрасно разнообразить отношения и принести в них новый виток страсти. Заниматься сексом без вреда для здоровья помогут несколько советов.

Романтическая атмосфера

Ванная, как и любая другая комната, будет выглядеть гораздо праздничнее, если заранее в ней прибраться и расставить свечи.

Это поможет быстрее настроиться на нужный романтический лад.

Под воду не сразу

Не спешите шагнуть за партнером в душевую кабину.

Понаблюдайте пару минут за тем, как ваша половинка купается в одиночестве.

Мыльная пена и струи теплой воды способны вернуть чистоту даже самым стабильным отношениям.

Мыло или гель?

Гель для душа из-за высокого содержания масел снижает чувствительность кожи. Тогда как мыло ее повышает.

Однако учтите, что некоторые компоненты мыла могут привести к вагинальным инфекциям.

Не стоит загонять мыльные пальцы как можно глубже.

Тем более избегайте попадания мыла или геля в глаза.

Прелюдии под водой

Не забывайте о прелюдии. Ванна и душ – отличное место для орального секса.

Кстати, многие девушки, которые обычно пренебрегают оральными ласками, не против заняться ими в душе.

Скорее всего, это связано с особой чистотой партнера в этот момент, а также обилием воды.

Выбор позы

Несмотря на ограниченное пространство, в душе можно использовать немало поз для секса.

Самый выигрышный вариант – когда партнеры становятся друг к другу лицом, а женщина обхватывает мужчину ногами.

В этом случае партнеру фактически нужно держать партнершу на весу.

Более безопасная поза – мужчина сзади и придерживает бедра партнерши.

В свою очередь девушка наклоняется вперед и упирается руками в стену для устойчивости.

Кроме того, женщина всегда может уложить партнера в ванну и устроиться сверху.

Для равновесия можно держаться за плечи мужчины или бортики ванной.

Мужчина в это время может намылить ладони и ласкать женскую грудь.

Не забывайте о том, что можно дополнительно стимулировать клитор съемной насадкой для душа.

Однако лучше предварительно выставить оптимальную температуру и напор воды.

Если речь идет о ванной, девушка может сесть на бортик, а мужчина – расположиться прямо перед ней и побаловать нежным кунилингусом.

Лубрикант

Вода не является эффективным увлажнителем, более того, она смывает количество естественной смазки.

Лубрикант на водной основе быстро перестанет действовать, поэтому лучше выбрать вариант на силиконовой основе.

Но и здесь следует быть осторожными – на лубриканте очень легко поскользнуться.

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