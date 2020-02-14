Радуцкий борется за производство препаратов крови в Украине – журналист

У законопроекта №2429, инициированного главой комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаилом Радуцким, возникло много противников, поскольку он запрещает вывозить за рубеж кровь и ее компоненты и направлен на расширение производства препаратов плазмы в Украине с целью замещения дорогих импортных аналогов и самообеспечения потребностей страны.

Об этом заявил в Facebook блогер и журналист Сергей Лямец.

– Разгорелись страсти вокруг закона о рынке крови. Прочитал и вот что думаю. Никакого преступления я там не увидел. Даже наоборот. Поливают напалмом автора проекта Михаила Радуцкого, рисуют копыта и рога, приписывают планы. Вроде как запланировал геноцид против украинцев и хочет отобрать у них кровь и выслать за границу. Не знаю тонкостей, но это явно неспроста. Я общался с Радуцким на одном из эфиров. Целиком вменяемый человек. Думаю, явно произошло пересечение с чьими-то интересами. Для меня здесь четко работает принцип: если критикуют соросята, значит, проект нормальный, дайте два, — написал журналист.

Лямец считает, что этот закон необходим Украине, поскольку вернуться к массовой госсистеме заготовки крови уже не получится.

– Сознательных людей в воюющей Украине крайне мало. А значит, мы уже не вернемся к массовой государственной системе заготовки крови. Уже не будет той ситуации, где тысяча рабочих завода в среду идет сдавать кровь, чтобы получить талоны на питание и звание почетного передовика производства. Нужна другая система, – убежден автор.

По его словам, непринятие законопроекта выгодно тем, кто сегодня поставляет в Украину дорогостоящие импортные препараты, платя налоги за пределами страны, и не заинтересован в развитии отечественного рынка крови.

– В этом смысле мне зашел пункт законопроекта, который запрещает вывоз крови и материалов крови из Украины. Думаю, идеально это выглядело бы так: сертифицированные пункты по забору крови, в них все чисто и стерильно. Последний пункт особо важен, потому что в Украине эпидемии ВИЧ и гепатита С, а еще традиционные герпес и папиллома, — написал Сергей Лямец.

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Он предположил, что самостоятельно госмедицина этот проект реализовать не сможет.

– Можно выделить из бюджета деньги, и тогда потянет, но это будет воровство, и почему-то до сих пор это не сделано. Извините, не сделано за 20 лет – значит, не можем. Так что давайте признаем неизбежное и запустим в эту сферу частный бизнес. Пусть работает в Украине, – призвал журналист.

По его словам, в противном случае страну ждет постепенное истощение ресурса патриотов, а потом — переход на тотальные закупки через Crown Agents.

– Уж я не знаю, насколько импортная кровь дороже. Но точно дороже. Ее нужно собрать у аборигенов Африки, переработать и привезти в Украину в особых условиях. Думаю, вот в чем суть этого закона. Да, это определенный слом системы. Но это тот случай, когда пора. А прямо сейчас, насколько я знаю, кровь из Украины уходит в Европу. Хотя нам самим не хватает, — заключил Сергей Лямец.

Его коллега — журналист и телеведущий Сергей Иванов одним из главных преимуществ законопроекта №2429 назвал рост украинского производства препаратов крови и плазмы и замену ими дорогостоящих импортных аналогов.

Законопроект не дает каких-то преференций и не ограничивает конкуренцию одним компаниям, для всех устанавливаются одинаковые четкие и прозрачные условия: плазму в Украине могут собирать и производить из нее препараты субъекты всех форм собственности, если они имеют соответствующую лицензию. Это делается с простой целью: увеличение объемов отечественного производства препаратов крови для уменьшения зависимости страны от дорогих импортных аналогов (разница в цене в 2,5 раза), — написал Иванов в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Напомним, 20 декабря 2019 года ВРУ приняла в первом чтении проект закона №2429 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения. За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов.