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Ученые показали новые фото коронавируса под микроскопом

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США обнародовали снимки нового типа коронавируса, сделанные под микроскопом.

Они не сильно отличаются от коронавируса MERS-CoV 2012 года и SARS-CoV, появившегося в 2002 году.

Фотографии коронавируса Covid-2019 сделали с помощью сканирующего и трансмиссионного электронного микроскопа.

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Известно, что количество заболевших новым типом коронавируса возросло до 63,8 тыс. человек. Пневмония, вызванная заболеванием, привела к 1,3 тыс. летальных исходов.

Сейчас центром распространения заболевания остается Китай, в частности, провинция Хубэй. Там в конце 2019 года началась вспышка нового типа коронавируса.

Novel Coronavirus SARS-CoV-2

К слову, общее количество больных коронавирусом врачей в Китае возросло до 1,7 тыс. человек.

Источник: NIAID

Фото: Flickr

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