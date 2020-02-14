Почему девушки после пластической операции выглядят одинаково: мнение хирурга

Пластический хирург рассказал про тонкости своей работы и ответил на популярные вопросы.

Андрей Якобчук – пластический хирург. Он уверен, что импланты не мешают грудному вскармливанию.

– Если операции сделана правильно и хирург выбрал правильные импланты, девушки потом могут кормить и несколько детей.

Также врач рассказал, где лучше делать пластические операции: в Украине или за рубежом.

– У нас есть огромное количество пациентов, которые приезжаю из-за границы делать эти операции. И, к сожалению, многие приезжают, что бы переделать неудачные.

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Якобчук отметил, что больше всего его удивила операция на уменьшение груди.

– Самая необычная операция была, когда я уменьшал грудь с 10 размера до 2.

Также он рассказал, почему девушки после пластики выглядят одинаково.

– Красота – это стандарт, это клише. Сделать красивый нос – это сделать его по соответственной ширине и высоте. Каким-то стандартным. Потому потом говорят, что все похожи друг на друга.

Андрей Якобчук отметил, что больше всего его раздражают в профессии непорядочные коллеги.

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К слову, ранее мы писали, когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы.