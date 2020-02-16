Оральный секс повышает уровень заболеваемости раком – 5 “звоночков”

В мире выявляют все больше случаев заболевания раком, к которым привели занятия оральным сексом.

Такой вид секса увеличивает риск заразиться папилломавирусом, который может инфицировать ротовую полость.

Примерно каждый четвертый рак ротовой полости и каждый третий рак горла связаны с папилломавирусом, предупреждают эксперты.

– Существуют четкие факты о росте риска рака полости рта из-за папилломавируса, особенно у молодых людей, – говорит известный британский стоматолог-гигиенист Анна Миддлтон.

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Признаки заражения папилломавирусом и рака ротовой полости:

Пятна на языке;

Язвы, которые не заживают;

Отек во рту;

Боль при глотании;

Шишка в горле.

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