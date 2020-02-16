Оральный секс повышает уровень заболеваемости раком – 5 “звоночков”

В мире выявляют все больше случаев заболевания раком, к которым привели занятия оральным сексом.
Такой вид секса увеличивает риск заразиться папилломавирусом, который может инфицировать ротовую полость.
Примерно каждый четвертый рак ротовой полости и каждый третий рак горла связаны с папилломавирусом, предупреждают эксперты.
– Существуют четкие факты о росте риска рака полости рта из-за папилломавируса, особенно у молодых людей, – говорит известный британский стоматолог-гигиенист Анна Миддлтон.
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Признаки заражения папилломавирусом и рака ротовой полости:
- Пятна на языке;
- Язвы, которые не заживают;
- Отек во рту;
- Боль при глотании;
- Шишка в горле.
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