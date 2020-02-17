Знание нескольких языков защищает от болезни Альцгеймера – ученые

Скорость развития когнитивных ухудшений у билингвов меньше, чем у монолингвов. К такому выводу пришли специалисты Йоркского университета, понаблюдав за 158 пациентами.

У тех, кто использует в речи лишь один язык, ухудшение памяти с сохранением общих познавательных и прочих способностей начиналось в 75,5 лет. У билингвов чуть позже – в 77,8 лет.

Исследователи также проследили за испытуемыми до тех пор, пока когнитивные ухудшения у них сменились болезнью Альцгеймера. У монолингвов это заняло 2,8 года. У людей, которые знают несколько языков — всего 1,8.

Учитывая предыдущие данные, авторы работы полагают, что дело в защитном эффекте двуязычия для мозга. Нарушение когнитивных функций у билингвов проявляется позднее. Хотя дегенеративные процессы в мозге уже происходят, ему долгое время удается их компенсировать, что приводит к задержке выявления нарушений.

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– Представьте себе дамбу из мешков с песком, которые сдерживают реку. В какой-то момент вода все-таки хлынет через них, – сказала глава исследования профессор психологии Эллен Бьялисток.

Исследование частично поддержано грантами от Совета естественных и инженерных исследований Канады и от Национального института здравоохранения США.