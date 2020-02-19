За неделю от гриппа в Украине умерли 10 человек

За период с 10 по 16 февраля в Украине зафиксировали 10 смертей от осложнений гриппа.

Всего за указанный период зафиксировали около 245 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Большинство заболевших (61,4%) – дети.

– За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона – 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

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На данный момент в Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. Эпидемическая активность различной интенсивности зафиксирована во всех областях Украины кроме Харьковской и Луганской области, а также городе Киев.

Такие показатели являются типичными для зимней поры года и не означают начало эпидемии гриппа в Украине.

Напомним, в период с 3 по 9 февраля в Украине 8 человек умерли в результате осложнений гриппа.