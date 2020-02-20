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Факты / Lifestyle

Что вы творите? Комаровский раскритиковал протесты в Новых Санжарах

У смт Новые Санжары проходят митинги против предоставления эвакуированным гражданам из Китая местный санаторий для обсервации.

– Как вам не стыдно, что вы творите? Поэтому искренне призываю: прекратите эту панику, которая вообще не достойна цивилизации, – обратился к протестующим украинский врач Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что украинцы не боятся игнорировать многие санитарные и медицинские нормы, а перед коронавирусом, который даже не обнаружили, они в страхе.

– Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся. Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся, – отметил Комаровский.

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Также врач указал на то, что наши граждане не пользуются ремнями безопасности, потому что это для слабаков.

– Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша – не боимся, – подчеркнул Комаровский.

Напомним, местные жители на протестах в Новых Санжарах радикально настроенные против размещения эвакуированных из Китая. Митингующие перекрыли дороги, однако правоохранители уверяют, что к обсервации все готово, а кто будет препятствовать, то полиция будет реагировать.

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