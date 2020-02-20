Скалецкая и Зеленский проинспектировали ремонт больницы в Борисполе

Уже к концу года должно быть отремонтировано 220 опорных больниц по всей стране. В них будет комфортно находиться как пациентам, так и врачам.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая при проверке президентом Владимиром Зеленским хода ремонтных работ в Бориспольской многопрофильной больнице.

– Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения – одна из 220 больниц, капитальный ремонт которых должен быть завершен до конца года. Здесь оказывают помощь профильные специалисты, которые лечат жителей города Борисполь и Бориспольского района, – пояснила Скалецкая.

В июле прошлого года президент Владимир Зеленский посетил больницу и дал поручение за год привести ее в нормальное, современное состояние. Сегодня он лично проверил ход работ.

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Ожидается, что первая часть больницы будет сдана уже в марте, вторая – в июне, третья – в июле, а до конца года достроят родильное отделение.

– В этой больнице будет комфортно и безопасно как врачам, так и пациентам, которые будут лечиться в достойных условиях. В этом и есть смысл медицинской реформы: дать людям доступ к качественной медицине, а врачам – нормальные условия труда и достойную зарплату, – отметила Скалецкая.

Она также сообщила, что президент Владимир Зеленский инициировал создание Коллегии, в которую будут входить выдающиеся специалисты медицины.

– Эта Коллегия проанализирует ход медицинской реформы и предоставит рекомендации относительно того, как сделать медицинские услуги максимально доступными и качественными для всех жителей Украины, – отметила глава Министерства здравоохранения.

Ранее Зоряна Скалецкая призвала не верить слухам и фейкам о ситуации с коронавирусом.