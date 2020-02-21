В Китае и других странах Азии продолжает быстро распространяться неизвестный коронавирус, который провоцирует бронхит и пневмонию. Во многих аэропортах мира уже ввели меры по проверке путешественников из Китая.

Факты ICTV рассказывают все, что необходимо знать о коронавирусе, который впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань.

Сколько людей заболели новым коронавирусом

Первые случаи заражения неизвестной пневмонией зафиксировали в китайском городе Ухань, в котором проживают около 12 млн человек, в конце 2019 года.

По состоянию на 21 февраля, число заболевших новым типом коронавируса в Китае выросло до 75,4 тыс. человек, от заболевания умерли 2 236 человек, вылечили от инфекции 18,2 тыс. пациентов, их выписали из больницы.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Финляндии, России, Великобритании, Египте, Бельгии и ОАЭ.

Источником происхождения вируса считается рынок в Ухане, где продавали морепродукты и различных мелких животных. Его закрыли на карантин 1 января 2020 года.

Что такое коронавирус и его симптомы

Коронавирус – это семейство вирусов, которое поражает людей, животных и птиц. Его целью становится дыхательная система, желудочно-кишечный тракт или нервная система.

Он также может вызывать бронхит и пневмонию.

Симптомы нового коронавируса следующие:

головная боль;

кашель;

лихорадка;

головокружение;

повышенная температура.

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Источнику заболевания присвоили название Covid-2019.

Ученые предполагают, что его основным носителем являются животные, однако были зафиксированы и случаи заболевания от людей при близком контакте.

Как уберечься от заболевания

Всемирная организация здравоохранения пока дает советы по профилактике, похожей на ту, что применяется при обычных вспышках гриппа.

Чтобы уберечься от коронавируса Covid-2019, необходимо:

мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

прикрывать рот при чихании и кашле;

избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;

не вступать в незащищенный контакт с животными и домашним скотом;

хорошо проваривать яйца и мясо перед употреблением в пищу.

Реакция мира и Украины на новый коронавирус

Мировое сообщество не оставляет без внимания случаи заболевания вирусом и уже предпринимает различные меры в этом вопросе.

Так, в нескольких аэропортах США, Италии, Сингапура и других стран мира начали проверять путешественников из Китая на наличие заболевания в связи с тем, что больных коронавирусом фиксировали в Южной Корее и Японии и заявлением ВОЗ о возможном распространении вируса за пределы Китая.

Ряд стран, в частности США, Великобритания, Германия, Франция, эвакуировали своих граждан из Уханя.

20 февраля Украина также эвакуировали из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Они в течение двух недель будут находиться на обсервации в санатории в Новых Санжарах Полтавской области.

Все эвакуированные здоровы, они прошли проверку медиков перед посадкой в ​​самолет. Если у кого-то из граждан, которых эвакуировали из китайского города Ухань, обнаружат признаки заболевания, то его доставят в инфекционную больницу.

Кроме того, в случае подозрения на коронавирус обсервацию эвакуированных продлят на 14 дней.

Между тем в Китае сообщают, что новые случаи заболевания коронавирусом снизились.