Инкубационный период коронавируса может быть 27 дней

Инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть 27 дней, а не 14, как принято считать.

Власти провинции Хубэй сообщили, что у 70-летнего мужчины появились симптомы заболевания через 27 дней после заражения.

24 января он вернулся в Шэньнунцзя из восточной части Эчжоу, где он контактировал со своей сестрой, которая заражена коронавирусом.

Читайте: Кого первым атакует коронавирус – Китай опубликовал большое исследование о Covid-19

У него поднялась температура 20 февраля и через день тест дал положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения коронавируса.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время в Китае им заболели уже более 76,2 тыс. человек, а 2 247 человек умерли от заражения коронавирусом.