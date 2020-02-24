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Факты / Lifestyle

На пороге пандемии – ВОЗ о коронавирусе COVID-19

Всемирная организация здравоохранения допускает, что эпидемия коронавируса может перерасти в мировую пандемию.

– Мы не наблюдаем неконтролируемое распространение коронавируса, не наблюдаем масштабной тяжелой заболеваемости или смертности. Имеет ли коронавирус потенциал, чтобы вызвать пандемию? Конечно. Она уже началась? По нашей оценке, еще нет, – отметили в ВОЗ.

Стоит отметить, что в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 619 – летальные. Выздоровели уже 25 360 человек. Кроме того, вирус зафиксировали уже в 29 странах.

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Пандемия – эпидемия, характеризующаяся наибольшим распространением инфекционного заболевания на территории всей страны и соседних государств, многих стран мира. Характеризуется отсутствием коллективного иммунитета у человечества, и, как правило, эффективных средств профилактики и лечения.

Ранее Факты ICTV писали, что в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

Источник: World Health Organization (WHO)

Фото: Dreamstime

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