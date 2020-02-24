В Украине снова появится главный государственный санитарный врач

Кабмин восстановит должность главного государственного санитарного врача.
– Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена, – заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
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В ближайшее время функции главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения.
Однако Виктор Ляшко не уточнил, какой именно заместитель главы МОЗ получит эту должность.
Ранее Факты ICTV писали, что премьер-министр Алексей Гончарук назвал план действий, если коронавирус появится в Украине.
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