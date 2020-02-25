Без концертов и ограничение передвижения: план Украины на случай коронавируса

Если в Украине будет обнаружен случай заражения коронавирусом, то сразу будет реализован план действий полностью согласованный с рекомендациями ВОЗ.

– Что касается подготовки страны, не дай Бог, к возникновению вируса, то разработаны планы мероприятий, которые полностью согласованы с рекомендациями ВОЗ. Плюс они основываются на опыте тех стран, где уже есть коронавирус, – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, в Украине сформированы стратегические запасы средств защиты.

– Они еще доукомплектовываются, наращиваются. Но в случае первой волны, выделены 5,7 тыс. коек, есть койки второго, третьего резерва, – додавил Радуцкий.

Также он отметил, что, если вирус будет жить, как в Китает, то будут подключаться целые больницы.

– На этот случай есть четкий план, он объемный, только прочитать его времени займет часов пять. Украина готова делать все то же самое, что сегодня предпринимают другие страны, – заявил парламентарий.

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Кроме того, он рассказал подготовка к госпитализации человека с коронавирусом проходит во всех регионках страны. На случай заражения, Украина готова закрывать населенные пункты на карантин.

– То есть будет, в первую очередь, обеспечено ограничение самой больницы, куда будет доставлен этот больной, естественно, будет ограничение передвижения. Все, что вы видите сегодня в телевизоре, как это происходит в Италии, как это происходит в Китае – точно также будут действовать и в Украине, – заявил Радуцкий.

По его словам, если будет необходимо, то закроют и страну на карантин. Для обеспечения карантина в населенных пунктах будут привлекаться сотрудники полиции, Нацгвардии, эпидемиологи, инфекционисты.

Он добавил, что будут запрещены массовые мероприятия.

– Проведение массовых мероприятий запрещено даже, когда в Киеве объявляется эпидемия гриппа. Закрываются на карантин школы, – подчеркнул Михаил Радуцкий.

Ранее Факты ICTV писали, что в украинских аэропортах будут проверять пассажиров из всех стран, в которых обнаружили случаи заражения коронавирусом.