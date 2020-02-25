Контактировал с китайцем: на Закарпатье госпитализировали мужчину с симптомами ОРВИ

Жителя Закарпатья с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, который 21 день назад контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционную больницу.

34-летний мужчина работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Для него готовят специальный бокс, где будут проверять на коронавирус.

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На 25 февраля Закарпатская ОГА созывает противоэпидемическую комиссию по противодействию распространению коронавируса.

Напомним, 24 февраля Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус Covid-19.

Они содержат примерно 3 тыс. реакций, этого хватит для исследования на заболевание более 950 человек.

Источник: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net