Препарат Арбидол фигурирует как потенциальное лекарство против коронавируса Covid-19 в шестой версии предварительной программы диагностики и лечения заболевания, которую Минздрав Китая опубликовал 18 февраля.

Кроме Арбидола в программе фигурируют хлорохинфосфат, интерферон и рибавирин. Однако все препараты применяются лишь в экспериментальном режиме.

О возможной эффективности Арбидола стало известно еще 4 февраля благодаря заявлению китайских вирусологов из Чжэцзянского университета.

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Указанный препарат был разработан в советском Институте фармакологии, токсикологии и химиотерапии в 1970-х годах, а сейчас его производят и в Китае.

Арбидол применяется как лекарство от гриппа, однако в его эффективности есть сомнения.

Так, Всемирная организация здравоохранения не признала его по указанной категории, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не зарегистрировало Арбидол как лекарство.

К слову, у граждан, которые ранее прибыли из Китая в Украину, не зафиксировали заболевание новым типом коронавируса.

Источник: Минздрав Китая, The Bell