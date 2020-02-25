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Факты / Lifestyle / Здоровье

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили кисть от живого донора

Военные хирурги во вьетнамском Ханое впервые в мире смогли пересадить кисть руки от живого донора пациенту, который лишился части своей руки на производстве в 2016 году.

Сложная операция 21 января продолжалась восемь часов и прошла успешно. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей.

В течении месяца новая кисть руки мужчины полностью прижилась.

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Донором стал другой пациент, которому также не смогли спасти руку после производственной травмой. При этом кисть ампутированной руки практически не пострадала.

Как сообщалось, в Украине впервые состоялась успешная имплантация механического сердца человеку.

Источник: VNExpress

Фото: Dreamstime

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