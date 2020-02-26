Громкий храп может вызвать инфаркт и инсульт у партнера – ученые

Храп в значительной степени является непризнанным источником шумового загрязнения, которое в последние годы стало главной угрозой для здоровья людей.

Ученые провели тесты, в которых определили, что уровень храпа 14% людей превышает 53 децибела.

Такой шум может повысить артериальное давление партнера и потенциально вызвать инфаркт и инсульт.

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Специалисты призывают людей, страдающих от храпа своих близких, пользоваться берушами, чтобы защитить свое здоровье.

Храп может лечиться ношением специальной маски на ночь.

К слову, Факты ICTV писали подробнее о том, почему возникает храп и чем он опасен.