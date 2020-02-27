Коронавирус могут переносить домашние животные – ВОЗ

Коронавирус могут переносить животные, в том числе и домашние. Они являются промежуточными переносчиками и могут заражать своих хозяев.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, ссылаясь на данные ВОЗ.

– Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другой промежуточной животного-хозяина, – говорится в сообщении.

Читайте: У какой возрастной группы наименьший риск заболеть коронавирусом

Промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали.

По данным новых исследований, коронавирусы стабильны в замороженном состоянии. Они могут выживать до двух лет при -20 °C.

Вирус может сохраняться на разных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от температуры, влажности и света.

Напомним, директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что эффективного лечения коронавируса Covid-19 пока нет. Однако, он обратил внимание на то, что четыре из пяти пациентов имеют легкие симптомы болезни и выздоравливают.