PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Украине коронавирус не выявили, однако двух людей еще проверяют

За минувшие сутки на западных границах Украины на пунктах пропуска проверили около 75 тыс. человек.

Стоит отметить, что ни одного случая заражения коронавируса в Украине не обнаружили.

– Сегодня на наличие коронавирусной инфекции проверяют только двух людей из Черновицкой области, – заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что результаты проверки биологических материалов у пациентов, у которых подозреваю заражение, будут известны завтра.

Также Ляшко рассказал, что отличить по симптомам обычный гриппа и коронавирус невозможно.

Читайте: В Киеве определили больницы для приема пациентов с коронавирусом

Поэтому во время проверок в границах и в аэропортах проводят опросы, которые должны установить, контактировал ли человек с зараженными коронавирусом. В частности, это касается того, посещал ли человек страны, где вирус уже зафиксировали.

Замминистра добавил, что период обсервации для эвакуированных граждан из Уханя могут продлить, после того, как ВОЗ пересмотрит сроки инкубационного периода.

Ранее Факты ICTV  писали, что в Одесской области с начала эпидемии коронавируса было зафиксировано три подозрения на новый вирус – ни одно не подтвердилось.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка