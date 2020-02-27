В Украине коронавирус не выявили, однако двух людей еще проверяют

За минувшие сутки на западных границах Украины на пунктах пропуска проверили около 75 тыс. человек.

Стоит отметить, что ни одного случая заражения коронавируса в Украине не обнаружили.

– Сегодня на наличие коронавирусной инфекции проверяют только двух людей из Черновицкой области, – заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что результаты проверки биологических материалов у пациентов, у которых подозреваю заражение, будут известны завтра.

Также Ляшко рассказал, что отличить по симптомам обычный гриппа и коронавирус невозможно.

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Поэтому во время проверок в границах и в аэропортах проводят опросы, которые должны установить, контактировал ли человек с зараженными коронавирусом. В частности, это касается того, посещал ли человек страны, где вирус уже зафиксировали.

Замминистра добавил, что период обсервации для эвакуированных граждан из Уханя могут продлить, после того, как ВОЗ пересмотрит сроки инкубационного периода.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области с начала эпидемии коронавируса было зафиксировано три подозрения на новый вирус – ни одно не подтвердилось.