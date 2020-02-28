Эпидемия коронавируса – в мире заразились более 80 тысяч людей

В Китае подтверждено 78824 случаев заражения инфекцией, в этот момент к больным относятся 39 919 человек, в частности, у 7 952 пациентов наблюдается тяжелое состояния.

Жертвами нового коронавируса на материковой части Китая стали уже 2 788 человек.

Стоит отметить, что 36 117 человек излечились и были выписаны из больниц.

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Коронавирус уже обнаружили в 46 странах – 3 664 случаев, а его жертвами за пределами Китая стали 57 человек.

Первые случаи заражения новым коронавирусом 28 февраля зафиксировали в Нигерии и Беларуси.

Ранее Факты ICTV писали, что четыре анализа жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и у которых зафиксировали пневмонию, дали отрицательный результат на коронавирус.