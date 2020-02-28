Этот мир спасет любовь: эвакуированным в Новых Санжарах раздали презервативы

В санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся в обсервации эвакуированные граждане из Уханя (Китай), раздали презервативы.

– У нас здесь 103 человека закрыты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь, – отметил журналист Александр Махов.

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Партию контрацептивов предоставил Полтавский центр ВИЧ-СПИДа.

Ранее глава министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опубликовала фото обеда в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах