В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса

В Беларуси 27 февраля подтвердили первый случай заражения на коронавируса Covid-19.

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, заражение зафиксировали у студента, который недавно вернулся из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии.

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– Во время лабораторного тестирования 27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, прибывшего рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и лица, контактировавшие с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больницы, – заявили в Минздраве.

Ранее Факты ICTV писали, что четыре анализа жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и у которых зафиксировали пневмонию, дали отрицательный результат на коронавирус.

Источник: Минздрав Беларуси