PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса

В Беларуси 27 февраля подтвердили первый случай заражения на коронавируса Covid-19.

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, заражение зафиксировали у студента, который недавно вернулся из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии.

Читайте: Эпидемия коронавируса – в мире заразились более 80 тысяч людей

– Во время лабораторного тестирования 27 февраля был обнаружен вирус у одного из граждан Ирана, прибывшего рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и лица, контактировавшие с ним, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больницы, – заявили в Минздраве.

Ранее Факты ICTV писали, что четыре анализа жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и у которых зафиксировали пневмонию, дали отрицательный результат на коронавирус.

Источник: Минздрав Беларуси

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка