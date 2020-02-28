У людей, которые прибегают к воровству или насилию, мозг меньше – исследование

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что у людей, которые прибегают к воровству, буллингу, лжи и насилию, мозг меньше, чем у людей, не склонных к такому поведению.
Ученые сканировали мозг 672 человек в течение 45 лет, чтобы исследовать, как меняется их поведение.
– 441 человек никогда не вели себя антисоциально, 151 человек проявлял антисоциальное поведение в молодом возрасте, а 80 человек всю жизнь прибегали к антисоциальному поведению, – говорится в исследовании.
Исследователи заметили, что мозг меньше только у тех людей, которые на протяжении всей жизни прибегали к антисоциальному поведению.
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Изменения и уменьшение обнаружили в части головного мозга, которая отвечает за принятие решения.
– Люди, которые проявляли антисоциальное поведение только в подростковом возрасте, не имели различий в структуре мозга, – говорят исследователи.
Ученые предположили, что из-за этих изменений у людей с антисоциальным поведением ухудшается развитие навыков, которые контролируют поведение.
Британские ученые также отметили, что результаты исследования должны помочь в перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей.
К слову, ученые из Йоркского университета пришли к выводу, что знание нескольких языков уменьшает скорость развития болезни Альцгеймера.
Источник: The Lancet