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В Украине людей с подозрением на коронавирус будут лечить бесплатно – Скалецкая

В Украине людей с подозрением на коронавирус и в случае подтверждения инфицирования будут лечить бесплатно в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в комментариях Громадскому.

– Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не является сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть, – отметила министр.

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Скалецкая объяснила, что ВОЗ по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечение кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача.

– Просьба – не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратилась, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием, – призвала руководительница министерства.

Ранее ВОЗ повысила риск распространения коронавируса на глобальном уровне.

Источник: Громадське

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