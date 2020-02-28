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У украинки, прилетевшей из Италии, коронавирус не нашли

В гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения коронавирус Covid-19 не обнаружили. Такие результатам диагностики вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава.

– По подозрению новой коронавирусной инфекции у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения проведен лабораторный анализ образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из Долиняны Черновицкой области, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ни в одном из четырех образцов не обнаружена новая инфекция.

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Ранее результаты тестирования на коронавирус Covid-19 четырех человек из Черновицкой области также были отрицательными. То есть на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения.

Напомним, в аэропорту Борисполь обнаружили женщину с повышенной температурой. Она прилетела в Киев из Италии. Ее доставили в медицинское учреждение.

Источник: Центр громадського здоров’я України

Фото: Dreamstime

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