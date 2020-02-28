Случаев коронавируса Covid-19 в Украине не зафиксировано

Результаты тестирования на коронавирус Covid-19 четырех человек из Черновицкой области – отрицательные. То есть на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения.

Сейчас для украинских эпидемиологов и вирусологов проводится двухдневный тренинг, организованный Центром общественного здоровья Минздраа при поддержке ВОЗ.

Всего в мире зарегистрировано уже 83 399 случаев заражения коронавирусом, 2 858 человек из него умерли, 36 659 – выздоровели.

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В Европе коронавирус обнаружили в 19 странах (Италия – 400, Германия – 21, Франция – 17, Испания – 12, Великобритания – 9, Хорватия – 3, Австрия – 2, Россия – 2, Финляндия – 2, Швеция – 2, Израиль – 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония, Бельгия, Дания – по одному случаю).

В то же время 28 февраля в аэропорту Борисполь обнаружили женщину с повышенной температурой. Она направлялась в Украину из Италии. Ее доставили в медицинское учреждение.