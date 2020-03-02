В Гонконге коронавирус выявили у собаки – животное отправили на карантин

В Гонконге диагностировали Covid-19 у собаки, у 60-летней владелицы которой нашли коронавирус.

Интересно, что симптомов у животного не было. Тест показал очень небольшой уровень содержания вируса.

Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы местного правительства отмечает, что пока нет свидетельств того, что животные могут быть инфицированы или быть источником заражения для людей.

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Эксперты пытаются установить, заразилось ли животное от своего хозяина.

Собаку поместили в карантин на две недели. Кроме того, власти Гонконга отправят на карантин домашних животных, живших с людьми, у которых диагностировали Covid-19.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге в пятницу, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса.