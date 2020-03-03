Коронавирус Covid-19 – все, что нужно знать

Что такое коронавирус Covid-19
Вирус, который вызывает заболевание Covid-19, согласно данным ВОЗ, называется SARS-CoV-2.
Наиболее вероятными природными резервуарами для него являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которое еще не идентифицировано.
Исследования показывают, что SARS-CoV-2 может сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.
Когда начался коронавирус
Вспышка коронавируса обнаружилась в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй в Китае у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.
Коронавирус – как не заболеть
Вирус в основном передается дыхательными путями и через физический контакт. Капли слюны, выделяемые при кашле зараженного человека, являются типичным примером. Обычно заражение происходит на расстоянии не более одного метра.
Вторичным средством передачи может быть диарея.
Профилактика коронавируса – частое мытье рук (не менее 20 с) или дезинфекция спиртосодержащим антисептиком, избегание контакта с людьми, на счет которых есть подозрение в заражении.
Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.
Следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.
При планировании командировок следует придерживаться рекомендаций Минздрава.
Симптомы коронавируса
Наиболее частыми симптомами является головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях – диарея или конъюнктивит.
Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие – тяжело болеют.
Что делать, если чувствуешь, что заболел
При чихании и кашле прикрывайте рот и нос салфеткой, медицинской маской или рукой в локтевом сгибе. Салфетку необходимо сразу же выкинуть и помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком. Важно оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.
Если ваше состояние ухудшилось (повышена температура, кашель, тяжело дышать) – как можно скорее обратитесь за медпомощью, обязательно расскажите о маршруте своих поездок.
Какой инкубационный период коронавируса
Инкубационный период, по оценкам медиков, составляет от 2 до 10 дней, и это привело к тому, что эксперты определили период наблюдения в 14 дней для людей с подозрением на заражение коронавирусом.
В каких больницах можно провериться на коронавирус
Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Проверять будут только тех пациентов, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.
Как лечить коронавирус, есть ли вакцина
В настоящее время нет вакцин или лекарств для борьбы с Covid-19, поэтому медики лечат пока только симптомы.
Некоторым пациентам дают противовирусные препараты, но их эффективность до сих пор не установлена.
Лечит ли Арбидол коронавирус
Препарат Арбидол фигурирует как потенциальное лекарство против коронавируса Covid-19 в шестой версии предварительной программы диагностики и лечения заболевания, которую Минздрав Китая опубликовал 18 февраля.
Кроме Арбидола в программе фигурируют хлорохинфосфат, интерферон и рибавирин. Однако все препараты применяются лишь в экспериментальном режиме.
Кто чаще умирает от коронавируса
Согласно исследованию CDC в Китае, уровень смертности от вируса существенно возрастает с возрастом, а лица, старше 80 лет, подвергаются наибольшему риску смерти.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями также были особенно подвержены риску, опережая диабетиков и тех, кто страдал от хронических респираторных заболеваний или гипертонии.
Где искать последние данные по коронавирусу
Количество зараженных коронавирусом ежедневно публикует Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
Число заразившихся коронавирусом во всем мире обновляется на сайте китайской газе SCMP.
Также данные по коронавирусу ежедневно появляются на сайте Всемирной организации здравоохранения.