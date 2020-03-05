В Черновцах из-за коронавируса мэр города Алексей Каспрук рекомендовал дополнительные профилактические и ограничительные мероприятия в школах и детских садах, в частности отмену праздничных концертов к 8 Марта.

– Спасибо учителям, которые провели сегодня уроки по безопасности жизнедеятельности, рассказали детям о мерах личной гигиены. Обратил внимание директоров школ на то, чтобы везде было мило, чтобы дети имели возможность мыть руки. Рекомендовали увеличить продолжительность перемен, чтобы была возможность качественно проветривать помещения, – заявил Алексей Каспрук.

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Также он отметил, что поступило письмо от Госпотребслужбы, в котором рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.

– Я понимаю, что приближается 8 марта, прекрасно понимаю, что готовились, что почти все готово. Но все же настоятельно рекомендую администрациям школ и детсадов подумать и, возможно, все же отменить эти мероприятия, – подчеркнул Каспрук.

Ранее главные санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в связи с коронавирусом отменят все массовые мероприятия и закроют школы в ближайшее время.