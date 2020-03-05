В Украине в связи с коронавирусом в ближайшее время отменят все массовые мероприятия и закроют школы.

– В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия: мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы для того, чтобы уменьшить массовые скопления людей, – заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Также он рассказал, что в Украине в лаборатории дополнительно исследуют около 10 образцов анализов людей, у которых зафиксировали подозрение на коронавирус.

Кроме того Ляшко отметил, что медицинские маски не является превентивным методом в борьбе с коронавирусом.

– Маски – это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть. Покупайте мыло и мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком, – подчеркнул главный санитарный врач Украины.

Напомним, 3 марта в Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией Covid-19.