Ученые обнаружили более агрессивный тип коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 имеет по меньшей мере две разновидности. На более агрессивный вид влияет особенно жесткий отбор со стороны человека, поэтому он в течение последних двух месяцев случается реже.
В частности, исследования показали, что вирус SARS-CoV-2 можно разделить на два типа – S и L. Вирус S-типа, скорее всего, старше, поэтому вызывает не такие тяжелые формы Covid-19, как второй.
Однако в первые недели вспышки заболевания, примерно до 7 января, в 96,2% случаев обнаруживали больных, инфицированных вирусом второго типа – L. Он моложе и более агрессивен.
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После первой недели января доля инфекций Covid-19, причиной которых был SARS-CoV-2 L-типа, стала снижаться и теперь составляет около 60%.
Исследователи причиной такой ситуации называют то, что люди начали активно мешать его распространению, изолируя больных в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее ВОЗ заявила, что уровень смертности от коронавируса составляет 3,4%.
Источник: National Science Review