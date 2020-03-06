Протефлазид блокирует размножение коронавируса - цена на препарат

Блокировать важный фермент коронавируса может препарат протефлазид.

Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич рассказал, что вирусологи провели исследования, которые дали надежду на возможность эффективного противостояния эпидемии.

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– Использовав компьютерную модель коронавируса-2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги, используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса, – заявил Александр Гриневич.

По его словам, исследования еще продолжаются.

Цены на протефлазид в аптеках колеблются от 330 до 410 грн.

Также Гриневич добавил, что в рамках благотворительной помощи протефлазид передали трем медицинским учреждениям в Черновцах.

Однако, стоит отметить, что подтверждений этому пока нет, как и официальной позиции ВОЗ относительно лекарств против коронавируса.

Кроме того, спустя сутки, пост со страницы Александра пропал.

Ранее Факты ICTV писали, что подавляющее большинство людей, умирающих от нового коронавируса – пожилые люди, которым 80-85+ лет. В то же время люди с прививкой от кори почти не болеют на коронавирус.

Однако эксперты до сих пор не создали вакцины от коронавируса, но это может произойти в ближайшее время.