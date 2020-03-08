Всемирная организация здравоохранения подготовила список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе. В частности:
- Коронавирус не передается через укусы комаров.
- Детская моча не поможет, как профилактический метод.
- Кокаин также не защищает от коронавируса.
- Чеснок не поможет защититься от вируса.
- Натирания рук кунжутным маслом также не поможет.
- Коронавирус не может разлетаться воздухом на большие расстояния – вирус имеет большую массу и поэтому не способен на это.
- Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус. Стоит пользоваться спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом.
- Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус.
- Получать письма и посылки из Китая безопасно, так вы не заразитесь.
- На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных.
- Вакцины от пневмонии и антибиотики не защищают от коронавируса.
- Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься.
Ранее Факты ICTV публиковали тест, который посвящен мифам о коронавирусе. Пройдите его и проверьте, действительно ли вы можете защитить себя от болезни.
Источник: ВОЗ