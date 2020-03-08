Всемирная организация здравоохранения подготовила список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе. В частности:

Коронавирус не передается через укусы комаров.

Детская моча не поможет, как профилактический метод.

Кокаин также не защищает от коронавируса.

Чеснок не поможет защититься от вируса.

Натирания рук кунжутным маслом также не поможет.

Коронавирус не может разлетаться воздухом на большие расстояния – вирус имеет большую массу и поэтому не способен на это.

Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус. Стоит пользоваться спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом.

Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус.

Получать письма и посылки из Китая безопасно, так вы не заразитесь.

На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных.

Вакцины от пневмонии и антибиотики не защищают от коронавируса.

Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься.

Ранее Факты ICTV публиковали тест, который посвящен мифам о коронавирусе. Пройдите его и проверьте, действительно ли вы можете защитить себя от болезни.

Источник: ВОЗ