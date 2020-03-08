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Факты / Lifestyle

Детская моча, кокаин и чеснок – мифы о коронавирусе, в которые до сих пор верят люди

Всемирная организация здравоохранения подготовила список самых распространенных мифов о китайском коронавирусе. В частности:

  • Коронавирус не передается через укусы комаров.
  • Детская моча не поможет, как профилактический метод.
  • Кокаин также не защищает от коронавируса.
  • Чеснок не поможет защититься от вируса.
  • Натирания рук кунжутным маслом также не поможет.
  • Коронавирус не может разлетаться воздухом на большие расстояния – вирус имеет большую массу и поэтому не способен на это.
  • Электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус. Стоит пользоваться спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом.
  • Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не убьет вирус.
  • Получать письма и посылки из Китая безопасно, так вы не заразитесь.
  • На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных.
  • Вакцины от пневмонии и антибиотики не защищают от коронавируса.
  • Регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься.

Ранее Факты ICTV публиковали тест, который посвящен мифам о коронавирусе. Пройдите его и проверьте, действительно ли вы можете защитить себя от болезни.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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