Второй пациент в мире вылечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент в мире вылечен от ВИЧ, он действительно выздоровел после прохождения трансплантации стволовых клеток.

Впервые о мужчине начали писать СМИ год назад, когда исследователи из Кембриджского университета сообщили, что за 1,5 года не выявили у него следов ВИЧ.

– Мы протестировали большой набор мест, в которых ВИЧ любит прятаться, и все они в значительной мере негативные, – заявил автор нового исследования, опубликованного в The Lancet HIV Равиндра Гупта.

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По его словам, тесты обнаружили окаменелости ВИЧ – фрагменты вируса, которые сейчас не способны размножаться и, следовательно, не представляют угрозы.

О пациенте известно, что это 40-летний Адам Кастильехо. По словам Гупты его лечение было последним средством, ведь у него диагностировали рак крови, который убил бы его и без вмешательства.

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