PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Второй пациент в мире вылечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент в мире вылечен от ВИЧ, он действительно выздоровел после прохождения трансплантации стволовых клеток.

Впервые о мужчине начали писать СМИ год назад, когда исследователи из Кембриджского университета сообщили, что за 1,5 года не выявили у него следов ВИЧ.

– Мы протестировали большой набор мест, в которых ВИЧ любит прятаться, и все они в значительной мере негативные, – заявил автор нового исследования, опубликованного в The Lancet HIV Равиндра Гупта.

Читайте: ВИЧ и СПИД: в чем разница

По его словам, тесты обнаружили окаменелости ВИЧ – фрагменты вируса, которые сейчас не способны размножаться и, следовательно, не представляют угрозы.

О пациенте известно, что это 40-летний Адам Кастильехо. По словам Гупты его лечение было последним средством, ведь у него диагностировали рак крови, который убил бы его и без вмешательства.

Ранее Факты ICTV собрали 7 мифов о СПИДе для тех, кто хочет знать о болезни больше.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка