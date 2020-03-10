Новый симптом коронавируса: болезнь маскируется под лихорадку денге

В Сингапуре обнаружили, что коронавирус может маскироваться под другие болезни.

В частности, у двух пациентов, которых госпитализировали с типичной клинической картиной для денге – высокой температурой и сыпью – позднее тест показал Covid-19.

В то же время у них не было привычных для этого заболевания симптомов: насморка, кашля и боли в горле.

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Лихорадка денге или тропическая лихорадка – острая вирусная инфекция, переносимая москитом Aedes aegypti, который размножается в застойных водоемах. Заболевание вызывает симптопы, похожие на грипп: головная боль, боль в мышцах и суставах, лихорадка и сыпь на теле.

По состоянию на 10 марта количество больных коронавирусом в мире составляет 114 219. Из больниц выписали уже 64 147 человек, летальных случаев зарегистрировано 4 024.

К слову, Италия – вторая после Китая страна, в которой растет количество больных. Оно здесь составляет 9 172 человека.

Учитывая такую ​​ситуацию, с 10 марта в Италии расширили карантин на всю страну.

Источник: The Straits Times