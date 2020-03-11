Коронавирус Covid-19 признали пандемией. Что это значит

Эпидемия — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. ВОЗ определяет эпидемию как заболевание, возникающее на уровне региона или общины.

По сравнению с эпидемической болезнью пандемическая болезнь — это эпидемия, которая распространилась на большой территории, то есть распространена в целой стране, на континенте или во всем мире.

Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения.

Для иллюстрации, инфицированный путешественник с Covid-19, который возвращается в Украину из Китая, не становится причиной объявления пандемии. Но, когда возникают новые локальные вспышки, а эпидемиологи соглашаются, что усилия по контролю над глобальным распространением не удались, они могут рассмотреть сложившуюся ситуацию, как пандемию.