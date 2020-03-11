Коронавирус Covid-19 признали пандемией. Что это значит

Что такое пандемия
Вирусная эпидемия может быть отнесена к пандемии, если она заметно отличается от штаммов, циркулировавших ранее, и если люди не имеют иммунитета к вирусу.
Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.
По данным ВОЗ, как это наблюдалось в ходе пандемии гриппа H1N1 в 2010 году, пандемии могут отличаться необычной эпидемиологической динамикой и крупные вспышки возможны в летние месяцы.
Чем пандемия отличается от эпидемии
Эпидемия — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. ВОЗ определяет эпидемию как заболевание, возникающее на уровне региона или общины.
По сравнению с эпидемической болезнью пандемическая болезнь — это эпидемия, которая распространилась на большой территории, то есть распространена в целой стране, на континенте или во всем мире.
Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения.
Для иллюстрации, инфицированный путешественник с Covid-19, который возвращается в Украину из Китая, не становится причиной объявления пандемии. Но, когда возникают новые локальные вспышки, а эпидемиологи соглашаются, что усилия по контролю над глобальным распространением не удались, они могут рассмотреть сложившуюся ситуацию, как пандемию.
Пандемия коронавируса
Перед тем, как ВОЗ объявила Covid-19 пандемией, во всем мире после заражения умерли 4 500 человек. Всего было зарегистрировано более 121 500 подтвержденных инфицирований минимум в 114 странах.
В Китае, эпицентре вспышки, было зафиксировано более 3 тыс. смертей.
В Италии — второй по смертности от Covid-19 стране — количество погибших превысило 600 человек.
Есть ли пандемия в Украине
В Украине первый и пока единственный случай коронавируса зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина, вернувшийся из путешествия в Италию. Он находится на лечении в Черновцах.
В связи с распространением нового коронавируса в мире Украина ввела с 12 марта ограничительные меры, в рамках которых, в частности, вводится карантин в учебных заведениях до 3 апреля.
Также принято решение ограничить массовые мероприятия при участии более 200 человек, отменить все сеансы в кинотеатрах.