Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Заболевание, которое вызвал новый коронавирус, называется Сovid-19. Инкубационный период проявления симптомов с момента контакта с инфицированным лицом составляет 14 дней.

Какие симптомы у коронавируса

На начальной стадии коронавирус имеет такие же симптомы, как другие острые респираторные заболевания. Определить наличие Сovid-19 могут только специальные тесты.

Самыми распространенными симптомами являются кашель, лихорадка, повышение температуры, затруднение дыхания, появление гипоксии, мышечная боль. В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.

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Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. В этом его опасность.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Источник: ВОЗ