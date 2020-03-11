ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
— Характеризуя ситуацию как пандемию, это не меняет оценку ВОЗ относительно угрозы, вызванной коронавирусом. Это не меняет того, что делает ВОЗ, и не меняет того, что должны делать страны, — заявил гендиректор.
Ви добавил, что организация призвала страны принять срочные и агрессивные действия по отношению к коронавирусу.
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— Я напоминаю всем странам, что следует активировать и масштабировать свои механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, общаться со своими людьми о рисках и о том, как они могут защитить себя. Также найдите и изолируйте, каждый случай коронавируса и проследите каждый контакт, — отметил Гебреисус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/aPFXT3ex5y
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
Пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах, которое характеризуется тем, что у большинство людей нет иммунитета к этой инфекции.
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