ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

— Характеризуя ситуацию как пандемию, это не меняет оценку ВОЗ относительно угрозы, вызванной коронавирусом. Это не меняет того, что делает ВОЗ, и не меняет того, что должны делать страны, — заявил гендиректор.

Ви добавил, что организация призвала страны принять срочные и агрессивные действия по отношению к коронавирусу.

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— Я напоминаю всем странам, что следует активировать и масштабировать свои механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, общаться со своими людьми о рисках и о том, как они могут защитить себя. Также найдите и изолируйте, каждый случай коронавируса и проследите каждый контакт, — отметил Гебреисус.

Пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах, которое характеризуется тем, что у большинство людей нет иммунитета к этой инфекции.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин принял решение о приостановлении авиасообщения между Украиной и Италией из-за коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что авиакомпании сейчас занимаются выполнением этого решения.