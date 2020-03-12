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Алкоголь не убивает коронавирус — Минздрав

На период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя, чтобы помочь иммунной системе.

Об этом заявил ответственный эпидемического защиту в Украине заместитель главы Минздрава — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Никакого алкоголя. Он может временно вам поднять настроение, и может показаться, что и коронавирус по колена, но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более открытым к проникновению различных микроорганизмов, в том числе коронавируса, — сказал он.

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Ляшко добавил, что сейчас действуют только доказательные методы профилактики коронавируса — держать дистанцию ​​с человеком, который имеет признаки заболевания; мыть руки; не касаться слизистых оболочек вести; здоровый образ жизни.

Карантин в Україні через коронавірус Covid-19

Как сообщалось, на всей территории Украины введены ограничительные меры в целях противодействия распространению коронавируса.

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