Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире в украинских магазинах все сложнее купить медицинский антисептик для рук. Но не надо паниковать и заказывать средство через интернет втридорога.
Антибактериальный гель для рук можно приготовить в домашних условиях за несколько минут, а основные ингредиенты можно приобрести в каждой аптеке по доступной цене.
Как сделать антисептик для рук?
РЕЦЕПТ 1
Ингредиенты:
50 мл медицинского спирта 90%
30 мл глицерина
5 капель любого эфирного масла (апельсиновое, грейпфрутовое, ванильное, мятное)
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт продезинфицирует руки, глицерин защитит от сухости, а эфирное масло перебьет запах спирта, поэтому выбирайте его по своему вкусу.
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РЕЦЕПТ 2
Ингредиенты:
50 мл воды
50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы)
30 мл глицерина
5 капель эфирного масла лимона
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло подарит хороший запах.
РЕЦЕПТ 3
Ингредиенты:
7 капель эфирного масла чайного дерева
50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы)
1 ст. л. геля алоэ вера
Приготовление:
Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт и масло чайного дерева продезинфицируют руки, а алоэ вера защитит от сухости.
Будьте здоровы!
Напомним, в Украины 3 марта в зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса 12 марта в Украине введен карантин.