Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире в украинских магазинах все сложнее купить медицинский антисептик для рук. Но не надо паниковать и заказывать средство через интернет втридорога.

Антибактериальный гель для рук можно приготовить в домашних условиях за несколько минут, а основные ингредиенты можно приобрести в каждой аптеке по доступной цене.

Как сделать антисептик для рук?

РЕЦЕПТ 1

Ингредиенты:

50 мл медицинского спирта 90%

30 мл глицерина

5 капель любого эфирного масла (апельсиновое, грейпфрутовое, ванильное, мятное)

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт продезинфицирует руки, глицерин защитит от сухости, а эфирное масло перебьет запах спирта, поэтому выбирайте его по своему вкусу.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

РЕЦЕПТ 2

Ингредиенты:

50 мл воды

50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы)

30 мл глицерина

5 капель эфирного масла лимона

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло подарит хороший запах.

РЕЦЕПТ 3

Ингредиенты:

7 капель эфирного масла чайного дерева

50 мл спиртовой настойки (ромашки, календулы)

1 ст. л. геля алоэ вера

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт и масло чайного дерева продезинфицируют руки, а алоэ вера защитит от сухости.

Будьте здоровы!

Напомним, в Украины 3 марта в зафиксировали первый и пока единственный случай инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса 12 марта в Украине введен карантин.