Испанка, Эбола и еще три самые известные эпидемии века

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Факты ICTV решили вспомнить пять самых известных эпидемий в мире.
Испанка или Испанский грипп
Грипп распространялся в 1918-1920 годах. По разным подсчетам, испанка унесла от 50 до 75 млн человек. Заразилось испанкой 550 млн населения мира, что составляет почти треть.
Симптомы болезни развивались стремительно. Это был кашель с кровью, резкое снижение артериального давления, тахикардия, слабость, тошнота.
Высокая смертность была обусловлена тем, что иммунитет, воюя с вирусом, разрушал здоровые ткани.
Эбола
Эта вирусная болезнь вспыхнула в 2014 году в Африке недалеко от реки Эбола. За два года заболело 30 тыс. человек, 40% из которых — умерли.
Больной Эболой чувствует тошноту, диарею, появляются нарушение функций почек и печени, сыпь, в некоторых случаях — внешние или внутренние кровотечение.
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MERS
Это один из видов коронавируса. Первый случай заболевания зафиксировали в 2013 году. Происходит из Ближнего Востока и имеет высокий уровень смертности — до 40%.
Отличается высокой температурой, одышкой, сильным сухим кашлем. По состоянию на 2019 год было подтверждено 2,5 тыс. случаев болезни, 858 из которых — смертельные.
Малярия
Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе так называемых малярийных комаров. Сейчас оно чаще всего встречается в Африке, южнее Сахары.
Ежегодно от малярии умирает до 1 млн человек, а заражаются до 250 млн.
Течение болезни сопровождается лихорадкой, увеличением размеров селезенки и печени, а также анемией.
Птичий грипп
Первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировали в Гонконге в 1997 году. Среди симптомов птичьего гриппа — затяжная лихорадка, фарингит, кашель, боль в мышцах и суставах, иногда проблемы с дыханием.
По данным ВОЗ, 60% случаев заболевания были смертельными, а случаев заражения — около 700.
Напомним, вспышка нового коронавируса Covid-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По состоянию на 12 марта 2020 года, новым коронавирусом инфицированы 126 258 человек.
Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру можно следить на Фактах ICTV.