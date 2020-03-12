Испанка, Эбола и еще три самые известные эпидемии века

Недавно Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Факты ICTV решили вспомнить пять самых известных эпидемий в мире.

Испанка или Испанский грипп

Грипп распространялся в 1918-1920 годах. По разным подсчетам, испанка унесла от 50 до 75 млн человек. Заразилось испанкой 550 млн населения мира, что составляет почти треть.

Симптомы болезни развивались стремительно. Это был кашель с кровью, резкое снижение артериального давления, тахикардия, слабость, тошнота.

Высокая смертность была обусловлена ​​тем, что иммунитет, воюя с вирусом, разрушал здоровые ткани.

Эбола

Эта вирусная болезнь вспыхнула в 2014 году в Африке недалеко от реки Эбола. За два года заболело 30 тыс. человек, 40% из которых — умерли.

Больной Эболой чувствует тошноту, диарею, появляются нарушение функций почек и печени, сыпь, в некоторых случаях — внешние или внутренние кровотечение.

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MERS

Это один из видов коронавируса. Первый случай заболевания зафиксировали в 2013 году. Происходит из Ближнего Востока и имеет высокий уровень смертности — до 40%.

Отличается высокой температурой, одышкой, сильным сухим кашлем. По состоянию на 2019 год было подтверждено 2,5 тыс. случаев болезни, 858 из которых — смертельные.

Малярия

Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе так называемых малярийных комаров. Сейчас оно чаще всего встречается в Африке, южнее Сахары.

Ежегодно от малярии умирает до 1 млн человек, а заражаются до 250 млн.

Течение болезни сопровождается лихорадкой, увеличением размеров селезенки и печени, а также анемией.

Птичий грипп

Первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировали в Гонконге в 1997 году. Среди симптомов птичьего гриппа — затяжная лихорадка, фарингит, кашель, боль в мышцах и суставах, иногда проблемы с дыханием.

По данным ВОЗ, 60% случаев заболевания были смертельными, а случаев заражения — около 700.

Напомним, вспышка нового коронавируса Covid-19 началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По состоянию на 12 марта 2020 года, новым коронавирусом инфицированы 126 258 человек.

Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру можно следить на Фактах ICTV.