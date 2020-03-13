Больницы в Украине получат 10 млн медицинских масок

Медучреждения Украины получат 10 млн медицинских масок в рамках мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

Такое решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинские аптеки должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок.

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— На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают — но они должны быть, — заявил Зеленский.

Кроме того, в регионах будут использоваться передвижные лаборатории, оборудованные аппаратами ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.