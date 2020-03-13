Симптомы коронавируса встречаются как привычные, так и совсем неожиданные.
Большинство из них развиваются в течение двух дней, однако в 1% случаев заражения Covid-19 в Китае заболевание протекает вообще без симптомов.
В ВОЗ отмечают, что между гриппом и коронавирусом есть несколько существенных различий.
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Covid-19 распространяется менее эффективно, чем грипп. Также коронавирус вызывает серьезные осложнения. В отличие от сезонных штаммов гриппа, у людей нет иммунитета к вирусу Covid-19.
Факты ICTV создали короткий тест на знание симптомов коронавируса. Пройдите и узнайте, сможете ли вы себя обезопасить.
Симптомы коронавируса:
- лихорадка;
- головная боль;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- слабость;
- повышенная температура;
- гипоксия;
- мышечная боль.
В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.
Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав меняет алгоритм медпомощи и тестирования на коронавирус в связи с изменениями рекомендаций ВОЗ, а пройти диагностику теперь можно в региональных лабораториях.
Тест-системы, кроме Киева, теперь есть в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове и Запорожье.
13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса — в Житомире умерла 71-летняя женщина, которая ранее ездила в Польшу.