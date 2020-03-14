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Факты / Lifestyle

Антисептик для рук в домашних условиях: как защититься от коронавируса

Лучшая замена антисептику дома — обычное хозяйственное мыло, рассказал Фактам ICTV экс-руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Метод предотвращения заражения респираторными вирусными инфекциями при помощью мыла используют военные эпидемиологи, уверяет эксперт.

В то же время Протас предостерег украинцев от покупки различных антисептиков, которые, по его словам, «не столь полезны, насколько вредны».

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— Спиртосодержащие антисептики и средства, которые содержат другие вещества, вредны для кожи — они могут раздражать ее и вызвать аллергию, если часто их использовать. Если использовать хозяйственное мыло — никакого вреда не будет, а эффективность будет выше, — рассказал экс-руководитель СЭС.

Подробнее, как правильно применять мыло, смотрите в видео:

Напомним, Факты ICTV публиковали инструкцию, как сделать медицинскую маску своими руками.

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