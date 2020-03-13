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Факты / Lifestyle / Здоровье

Ему не 30 и у него семь внуков: 57-летний фитнес-тренер раскрыл секрет молодости

57-летний фитнес-тренер Энди Уилкинсон раскрыл секреты своей юношеской внешности и «инстаграмабельных» кубиков на животе.

Дедушка, которого даже принимают за парня своей дочери, считает, что любой может продлить молодость при помощи здорового образа жизни без стресса.

Ему не 30 и у него семь внуков: 57-летний фитнес-тренер раскрыл секрет молодости / 4 фотографии

Он говорит, что нужно спать в затемненной комнате, тренироваться не чаще трех раз в неделю, сокращать потребление углеводов по мере взросления и напоминать себе, что «все будет хорошо» — это секрет его нестареющей внешности.

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У Уилкинсона три дочери: Клэр (37 лет), Ли (35 лет) и Сара (33 года) и семеро внуков в возрасте от шести до десяти лет.

Ранее Факты ICTV рассказывали об итальянской модели Валентине Фрадеграде, которая ввела новую моду на бикини.

Фото: andyw_fitness

Источник: Daily Mail

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