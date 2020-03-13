57-летний фитнес-тренер Энди Уилкинсон раскрыл секреты своей юношеской внешности и «инстаграмабельных» кубиков на животе.
Дедушка, которого даже принимают за парня своей дочери, считает, что любой может продлить молодость при помощи здорового образа жизни без стресса.
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Ему не 30 и у него семь внуков: 57-летний фитнес-тренер раскрыл секрет молодости / 4 фотографии
Он говорит, что нужно спать в затемненной комнате, тренироваться не чаще трех раз в неделю, сокращать потребление углеводов по мере взросления и напоминать себе, что «все будет хорошо» — это секрет его нестареющей внешности.
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У Уилкинсона три дочери: Клэр (37 лет), Ли (35 лет) и Сара (33 года) и семеро внуков в возрасте от шести до десяти лет.
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Фото: andyw_fitness
Источник: Daily MailТеги: ФітнесЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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