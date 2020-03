Есть гречку и смотреть сериал о пандемии: Супрун советует, как пройти карантин с пользой

Бывший глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев сидеть дома, пока продолжаются ограничения из-за распространения коронавируса.

Также экс-чиновница дала советы, чем можно занять себя дома.

Спать минимум 7-8 часов в день для укрепления иммунитета и соблюдать режим дня.

Начать готовить дома для обеспечения полноценного и сбалансированного питания.

Провести дома генеральную уборку, что может помочь снизить риск заражения коронавирусом.

Читать книги и смотреть фильмы и сериалы, которые давно планировали.

— Можно также обратить внимание на сериалы, которые помогают лучше разобраться с вопросами относительно коронавируса. Например, сериал Netflix о том, как распространяются вирусы Pandemic: How to Prevent an Outbreak, — советует Супрун.