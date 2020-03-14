Есть гречку и смотреть сериал о пандемии: Супрун советует, как пройти карантин с пользой

Бывший глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев сидеть дома, пока продолжаются ограничения из-за распространения коронавируса.

Также экс-чиновница дала советы, чем можно занять себя дома.

Спать минимум 7-8 часов в день для укрепления иммунитета и соблюдать режим дня.

Начать готовить дома для обеспечения полноценного и сбалансированного питания.

— Гречка, которой вы могли много купить в супермаркете, кстати, прекрасно подходит для здорового питания, — шутит Супрун.

Провести дома генеральную уборку, что может помочь снизить риск заражения коронавирусом.

Читать книги и смотреть фильмы и сериалы, которые давно планировали.

— Можно также обратить внимание на сериалы, которые помогают лучше разобраться с вопросами относительно коронавируса. Например, сериал Netflix о том, как распространяются вирусы Pandemic: How to Prevent an Outbreak, — советует Супрун.

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Заняться самообразованием: начать учить новый иностранный язык или усовершенствовать знание языка, который уже изучали. Помогут в этом платформы онлайн-курсов.

Общаться с близкими дистанционно при помощи телефона, чтобы компенсировать снижение интенсивности социальных связей из-за уменьшения количества встреч вживую.

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