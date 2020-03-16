Коронавирус Covid-19 — все, что нужно знать

Что такое коронавирус Covid-19
Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Вирус, который вызывает заболевание Covid-19, согласно данным ВОЗ, называется SARS-CoV-2.
Наиболее вероятными природными резервуарами для него являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которое еще не идентифицировано.
Исследования показывают, что SARS-CoV-2 может сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.
Когда начался коронавирус
Вспышка коронавируса обнаружилась в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй в Китае у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.
Коронавирус — как не заболеть
Вирус в основном передается дыхательными путями и через физический контакт. Капли слюны, выделяемые при кашле зараженного человека, являются типичным примером. Обычно заражение происходит на расстоянии не более одного метра.
Вторичным средством передачи может быть диарея.
Профилактика коронавируса — частое мытье рук (не менее 20 с) или дезинфекция спиртосодержащим антисептиком, избегание контакта с людьми, на счет которых есть подозрение в заражении.
Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.
Следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.
При планировании командировок следует придерживаться рекомендаций Минздрава.
Следует ли носить маску? Людям без симптомов респираторного заболевания, например, кашля, носить медицинскую маску не нужно. ВОЗ рекомендует носить маску людям, у которых имеются симптомы Covid-2019 или которые ухаживают за людьми с такими симптомами.
Симптомы коронавируса
Наиболее частыми симптомами является головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.
Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие — тяжело болеют.
Что делать, если чувствуешь, что заболел
При чихании и кашле прикрывайте рот и нос салфеткой, медицинской маской или рукой в локтевом сгибе. Салфетку необходимо сразу же выкинуть и помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком. Важно оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.
Если ваше состояние ухудшилось (повышена температура, кашель, тяжело дышать) — как можно скорее обратитесь за медпомощью, обязательно расскажите о маршруте своих поездок.
Какой инкубационный период коронавируса
Инкубационный период, по оценкам медиков, составляет от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней. Зараженных людей чаще всего отправляют на обсервацию на 14 дней, но были случаи, когда в нескольких странах люди находились под присмотром медиков 30 дней.
В каких больницах можно провериться на коронавирус
Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Проверять будут только тех пациентов, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.
Как лечить коронавирус, есть ли вакцина
По информации ВОЗ, в настоящее время нет вакцин или лекарств для борьбы с Covid-19. Экспертами ведется поиск вакцин и лекарственных препаратов специфического действия.
Не помогают бороться с вирусом прием средств народной медицины на основе трав и самолечение, в частности, антибиотиками.
Лечит ли Арбидол коронавирус
Препарат Арбидол фигурирует как потенциальное лекарство против коронавируса Covid-19 в шестой версии предварительной программы диагностики и лечения заболевания, которую Минздрав Китая опубликовал 18 февраля.
Кроме Арбидола в программе фигурируют хлорохинфосфат, интерферон и рибавирин. Однако все препараты применяются лишь в экспериментальном режиме.
Кто чаще умирает от коронавируса
Согласно исследованию CDC в Китае, уровень смертности от вируса существенно возрастает с возрастом, а лица, старше 80 лет, подвергаются наибольшему риску смерти.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями также были особенно подвержены риску, опережая диабетиков и тех, кто страдал от хронических респираторных заболеваний или гипертонии.
Где искать последние данные по коронавирусу
Наиболее полную информацию о коронавирусе можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Карту распространения коронавируса ВОЗ обновляет в реальном времени.
Количество зараженных коронавирус ежедневно публикует Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
Число зараженных коронавирус во всем мире также обновляется на сайте китайской газеты SCMP.