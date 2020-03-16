Ученые назвали материалы, на которых коронавирус живет дольше всего

Коронавирус Covid-19 может жить на различных материалах. Исследования провел Национальный институт здоровья США. Ученые заключили, что

Дольше всего Covid-19 живет на пластике и нержавейке. На этих поверхностях он способен оставаться активным в течение двух-трех дней.

Худшим материалом для коронавируса оказалась медь. На ней Covid-19 живет максимум четыре часа.

На картоне коронавирус остается активным до 24 часов.

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Также Covid-19 способен жить в воздухе до трех часов. Это исследование поясняет, как массовые скопления людей приводят к заражению.

Во время кашля и чихания, капельки жидкостей попадают в воздух и на поверхности.

К слову, данное исследование проходит необходимые проверки перед печатью в научных журналах, но ученые надеются, что их выводы помогут выяснить, как Covid-19 удается так быстро распространяться.

Напомним, Covid-19, который ВОЗ объявила пандемией, поразил практически весь мир. Факты ICTV рассказывали, что коронавирус делает с организмом человека.

Источник: Newsweek